Названа предварительная причина серии землетрясений в российском регионе

Эксперт Еманов назвал возможную причину землетрясений в Кемеровской области

Сейсмическая активность в Кемеровской области могла возникнуть из-за работы угледобывающего предприятия. Предварительную причину серии землетрясений в российском регионе назвал директор Алтае-Саянского филиала Алексей Еманов, пишет NGS42.RU.

Эксперт назвал механизм события взбросовым, так как плоскость смещения у него якобы была направлена под 45 градусов к поверхности.

«Вертикальное растяжение и горизонтальное сжатие, то есть один борт разрыва поднялся вверх, другой пошел вниз. Это больше характерно для техногенных событий», — обозначил Еманов.

При этом эксперт подчеркнул, что точную причину подземных толчков пока определить невозможно, так как рядом с эпицентром возникла недостаточно плотная сейсмическая сеть. «Для точных выводов нужно проводить наблюдения», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области за ночь произошло три землетрясения.