Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:43, 20 сентября 2024Россия

В регионе России за ночь произошло три землетрясения

В Кемеровской области за ночь произошло три землетрясения магнитудой до 4,6

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Кемеровской области за ночь произошло три землетрясения. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН.

По его данным, первый подземный толчок произошел в 12 ночи по местному времени. Его магнитуда составила 4,6, эпицентр находился в 49 километрах от города Ташгатол. Второе землетрясение в Кузбассе произошло в 19 километрах севернее Ташгатола, его мангитуда составила 2,5.

В 2:45 по местному времени был зафиксирован еще один толчок магнитудой 3,8 в том же районе, где и первый подземный толчок. В филиале уверены, что сейсмическая активность связана с интенсивными горными работами — к перераспределению напряжений в земной коре привели выемка и перемещение больших объемов породы.

В августе около берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр удален от побережья на 123 километра, глубина его залегания составила около 27 километров на глубине Тихого океана.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по расположению «Азова» в Харькове. Там могли находиться и иностранные наемники

      Возобновившего магические сеансы Кашпировского проверят на мошенничество

      В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас

      Трамп пообещал «сделать Израиль снова великим»

      Мел Гибсон начал работу над продолжением «Страстей Христовых»

      41-летняя Светлана Лобода опубликовала фото топлес

      Мужчина напал на туристку в отеле Греции и изнасиловал ее в общей душевой

      «Калашников» представил «комплекс для уничтожения Abrams» в Ижевске

      Директор российского колледжа помогал незаконно получать дипломы мигрантам и попался

      Российская актриса сыграла в сериале «One Piece. Большой куш»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше