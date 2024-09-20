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14:41, 20 сентября 2024Экономика

Название кафе «За обе щеки» захотели запретить из-за непристойности

На кафе «За обе щеки» и «Между булок» пожаловались в ФАС

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Название московских кафе «Между булок» и «За обе щеки» захотели запретить из-за непристойности, сообщает «Радиоточка НСН» в Telegram-канале.

На кафе пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В качестве доказательств непристойности названия заявители указали на мемы, в которых фотографии с вывесками заведений обыгрываются в эротическом контексте. В заявлении также напоминается, что, согласно статье «О рекламе», в ней не допускается «использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов».

Заявка подана от лица компании «Главпиар», на сайте которой одной из услуг указано «создание шумихи для привлечения внимания госорганов» в рамках борьбы с «беззаконием».

Ранее в столице появилась и исчезла вывеска магазина кроссовок «Пердеж» (Первый дежурный магазин кроссовок). На вывеску на одном из домов Профсоюзной улицы пожаловались за несоответствие дизайн-проекту города. В скором времени она вернулась в новом виде: «Пер.Деж».

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