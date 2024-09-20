РИА Новости: в минеральном сырье из России нуждаются США, Германия и Литва

США, Германия, Литва и Финляндия оказались среди тех недружественных государств, которые особенно зависят от российского минерального сырья. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Оказалось, что в 2023 году наибольшую нужду за границей испытывали в российском алюминии, который приобретали сразу 37 стран. Больше прочих — Греция, на чью долю пришлось больше 19 процентов импорта. Для Болгарии и Эстонии этот показатель составил 7,4 и 5,7 процента соответственно.

Из списка недружественных стран 26 покупали российский титан. Особенно от его поставок зависели Германия, Бельгия и Франция. На них приходилось 42,4, 15,7 и 10,2 процента импорта соответственно. Потребность в никеле ощущалась в Финляндии (90,9 процента импорта), Эстонии (16,8 процента) и Германии (11,5 процента). На долю США пришлось 39,2 процента импорта российского палладия. Для Японии и Италии это значение составило 24,2 и 29,1 процента соответственно. Больше 90 процентов импортного аммиака, полученного Литвой были российскими.

Ранее сенатор Стив Дэйнс призвал запретить импорт в США критически важных минералов из России. К их числу он отнес медь, никель, палладий, платину, родий, рутений. По его словам, разрешая покупку этих товаров в России, Белый дом создает условия для сокращения рабочих мест в Монтане.