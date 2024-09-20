Названы регионы России с квартирами дешевле 150 тысяч рублей

Квартиру дешевле 150 тыс. рублей получится купить в Коми и Архангельской области

Готовую квартиру дешевле 150 тысяч рублей получится купить в Республике Коми и Архангельской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные популярных сервисов по поиску жилья.

Отмечается, что речь идет о квартирах со всеми необходимыми для жизни инженерными коммуникациями. Так, в центре поселка Войвож в Коми можно приобрести «однушку» за 80 тысяч рублей в трехэтажном кирпичном доме. На жилплощади в 31 квадратный метр есть мебель и выполнен косметический ремонт.

По той же цене получится купить двухкомнатную квартиру площадью 48 квадратных метров в поселке Воргашор городского округа Воркута. Авторы публикации говорят о наличии внутри необходимой мебели.

Бюджетные варианты можно найти и в Архангельской области — в регионе продается трехкомнатная квартира за 100 тысяч рублей. Жилье площадью 65 «квадратов» находится в деревянном доме с центральными коммуникациями в поселке Луковецкий. За 140 тысяч рублей получится приобрести «двушку» площадью 52 квадратных метра в деревне Григорово. Квартира расположена в пятиэтажке и подключена ко всем коммуникациям. Помимо этого, в городе Инта в Республике Коми продают трехкомнатную квартиру за 130 тысяч рублей. Жилье площадью 56 квадратных находится в трехэтажном кирпичном доме.

Столь низкие цены на недвижимость специалисты объясняют суровым климатом и массовым оттоком населения из удаленных населенных пунктов. Продавцы понимают ситуацию на локальном рынке и понимают, что продать жилье за большие деньги не получится.

Ранее в Госдуме заявили, что и у жителей других регионов страны скоро появится возможность приобрести жилье намного дешевле, чем раньше. По словам депутата Анатолия Аксакова, застройщики начнут снижать цены, чтобы привлечь покупателей.