Обсуждение возврата карт «Мир» в Турцию опровергли

РИА Новости: правительство Турции не ведет обсуждений о возврате карт «Мир»

Турецкое правительство не занимается возвращением возможности использования в стране российской платежной системы «Мир», никаких обсуждений не ведется и подвижек в вопросе нет. Об этом со ссылкой на источник в одном из государственных банков сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление вице-мэра Анкары Эмре Догана, в интервью российским СМИ рассказавшего о готовности столицы предложить властям вернуть систему «Мир» в страну.

По словам собеседника агентства, решение может принять правительство, после чего к ним поступит постановление. Но ни самого решения, ни указаний по этому поводу не было.

Год назад карты «Мир» принимали пять турецких банков, но осенью 2023 года Минфин США предупредил о готовности вводить санкции за работу с российской платежной системой. Вскоре после этого все организации остановили обслуживание карт.

Ранее источник в сегменте турецкого консалтинга сообщил, что почти все банки Турции хотят перестать обслуживать любые сделки, связанные с Россией и Белоруссией, чтобы снять с себя возрастающую угрозу американских санкций. По его данным, всеми операциями станет заниматься только одна кредитная организация — Emlak Katılım.

Такое решение принято на фоне усиления проверок со стороны США. Кредитные организации постоянно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей.