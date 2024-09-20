Новичок «Спартака» дал обещание на случай победы клуба в РПЛ

Новичок «Спартака» Абена пообещал выучить «Знаешь ли ты», если клуб выиграет РПЛ

Суринамский новичок московского «Спартака» Мьенти Абена дал обещание на случай, если клуб победит в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Защитник пообещал выучить песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим. «В пятницу я начну изучать язык. Для меня важно начать общаться на русском», — подчеркнул Абена.

Суринамец перешел в «Спартак» 16 августа из венгерского «Ференцвароша». Портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в 1,2 миллиона евро.

«Спартак» в нынешнем сезоне набрал 15 очков в восьми турах РПЛ. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице.