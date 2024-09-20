Песков прокомментировал позицию России по взрывам техники в Ливане

Песков: взрывы техники в Ливане интересны российским спецслужбам

Взрывы пейджеров и другой техники в Ливане не обсуждались Москвой с другими странами, однако инцидент вызывает интерес у российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, конечно же, и здесь они будут выполнять свою работу», — сказал представитель Кремля, отметив, что на международном уровне инцидент российской стороной не поднимался.

«Пока никаких обсуждений не было», — добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала массовую детонацию пейджеров и других устройств в Ливане совершенно новым видом теракта.