Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 20 сентября 2024Мир

Песков прокомментировал позицию России по взрывам техники в Ливане

Песков: взрывы техники в Ливане интересны российским спецслужбам

Фото: Hassan Hankir / Reuters

Взрывы пейджеров и другой техники в Ливане не обсуждались Москвой с другими странами, однако инцидент вызывает интерес у российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, конечно же, и здесь они будут выполнять свою работу», — сказал представитель Кремля, отметив, что на международном уровне инцидент российской стороной не поднимался.

«Пока никаких обсуждений не было», — добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала массовую детонацию пейджеров и других устройств в Ливане совершенно новым видом теракта.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной

      Ученые нашли новый метод получения экологически чистого топлива

      Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря

      Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

      На Украине запретили призыв одной категории граждан

      Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро

      Посольство России в Латвии прокомментировало неудачный аукцион по Дому Москвы в Риге

      МИД Северной Кореи выразил уверенность в победе России в украинском конфликте

      В Санкт-Петербурге закроются магазины «Великолукского мясокомбината»

      Задержанный ФСБ житель ЛНР признался на видео в передаче сведений ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше