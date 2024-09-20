Песков прокомментировал предложение Матвиенко запретить чайлдфри

Песков: в Кремле нет позиции по предложению Матвиенко запретить чайлдфри

В Кремле нет позиции по предложению спикера Совфеда Валентины Матвиенко запретить движение чайлдфри в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Вчера была озвучена идея, поэтому я здесь ничего не могу сказать», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что демографическая проблема является одним из главных вызовов, стоящих перед страной. Песков также подчеркнул, что повышение рождаемости в России — один из самых главных приоритетов в работе властей.

Ранее Матвиенко, рассуждая о феминизме, отметила, что он потерял свою актуальность. По ее мнению, в государстве нужно создавать условия, чтобы женщина могла совмещать успешную карьеру и сохранение семьи, а такое движение как чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, предложила в России запретить.