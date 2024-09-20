Певших песни на русском языке украинцев увезли в военкомат

«Страна.ua»: в Тернополе певших песни на русском украинцев увезли в военкомат

В Тернополе украинцев, которые пели песни на русском языке, забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как уточняется, местная жительница возмутилась, что мужчины пели на русском. Она решила вызвать полицию.

В результате проверки документов полицейские обнаружили, что двое украинцев подлежат призыву. Их передали в ТЦК. Кроме того, на мужчин составили административные протоколы за хулиганство.

Ранее в Закарпатье сотрудники ТЦК мобилизовали всех технических работников театра МУР. Работников забрали на службу перед началом спектакля в Ужгороде.