Пользу восьмичасового сна опровергли

Эксперт по сну Морган: восьмичасовой сон полезен не для всех

Совет спать по восемь часов в сутки не является универсальным и полезным для всех, убежден эксперт по сну, профессор Университета Лафборо (Великобритания) Кевин Морган. Его мнение приводит Daily Mirror.

По мнению Моргана, последние исследования опровергли миф о пользе восьмичасового сна. Он уточнил, что большинству нужно спать от семи до девяти часов в сутки, но могут быть отклонения от этих показателей как в большую, так и в меньшую сторону.

Эксперт по сну также обратил внимание на исследование китайских ученых, которое доказало, что недосып в будни можно компенсировать за счет более долгого сна по выходным. «Преимущества компенсаторного сна можно ощутить, если в выходные дни спать на 1,28 часа больше», — отметил Морган.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалкоп призвала отказаться от некоторых привычек ради здорового сна. По ее мнению, чтобы хорошо высыпаться, не нужно перед сном работать за компьютером, смотреть телевизор и пользоваться смартфонами.