Поразившие россиян цыганские похороны за 10 миллионов рублей сняли на видео

«Shot проверка» опубликовал видео с цыганскими похоронами за 10 миллионов рублей

Поразившие россиян цыганские похороны стоимостью 10 миллионов рублей сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Shot проверка».

По информации источника, поминки у цыган проводят 3-4 дня, само мероприятие представляет собой праздник с танцами и песнями. Усопшего на кладбище доставляют на дорогих иностранных автомобилях.

На кадрах можно увидеть выкопанную могилу, которая выложена плиткой. Внутрь ведет украшенная лестница. Рядом находится несколько дорогих автомобилей.

Авторы поста утверждают, что внутрь склепа площадью 19 квадратных метров положили 90 литров алкоголя. По цыганским поверьям, покойника в последний путь необходимо проводить со всеми удобствами.

Отмечается, что в среднем на церемонию цыгане тратят от 1 до 10 миллионов рублей. Зачастую подобным способом хоронят людей на территории Ставропольского края, где находится самая большая диаспора цыган.

Ранее житель Башкирии со скандалом сорвал похороны участника специальной военной операции и попал на видео. Известно, что на кладбище местный фермер приказал участникам траурной церемонии закопать уже вырытую могилу.