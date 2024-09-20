Последствия землетрясений в российском регионе попали на видео

Опубликованы видео последствий землетрясений в Кемеровской области

В Кемеровской области за ночь произошло три землетрясения. Последствия попали на видео, ролики опубликовало издание NGS42.RU.

На кадрах видно, как в квартирах россиян обрушились потолок, плитка в ванной, образовались трещины на стенах, раскидана мебель. Со слов очевидцев, они услышали несколько странных звуков, после чего в квартирах начала сыпаться штукатурка.

«Дети спали, испугались, и я их в другую комнату увел. Их тоже чуть не присыпало. Если что, на улицу выбежим, проинструктировал их. Там другие комнаты и подъезд тоже все разрушило», — рассказал на видео один из жителей российского региона.

Отмечается, что после череды землетрясений недалеко от Шерегеша также образовался провал.

Как пишет издание со ссылкой на администрацию Таштагольского района, специалисты обследуют жилые дома, движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось, обошлось без последствий для объектов ЖКХ, станций и котельных.

Ранее сообщалось, что первый подземный толчок в российском регионе произошел в полночь по местному времени. Его магнитуда составила 4,6, эпицентр находился в 49 километрах от города Ташгатол. Второе землетрясение произошло в 19 километрах севернее Ташгатола, его мангитуда составила 2,5. Еще через три часа был зафиксирован третий толчок магнитудой 3,8 в том же районе, где и первый.