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15:29, 20 сентября 2024Мир

Посол Ирана назвал использовавшие пейджеры учреждения Ливана

Посол Ирана Амани: взорванные пейджеры использовались в больницах и детсадах

Фото: Stringer / dpa / Globallookpress.com

Массово взорванные в Ливане 17 сентября пейджеры использовались сотрудниками больниц и детсадов для получения сигналов тревоги о воздушных атаках со стороны Израиля. Об этом заявил посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, передает ТАСС со ссылкой на правительственную пресс-службу.

«Амани заявил, что все эти пейджеры использовались не в политических целях, а обычными людьми, их раздали по больницам, детским садам и другим учреждениям для того, чтобы информировать о возможных атаках сионистского режима», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что об этом иранский посол сообщил на встрече с официальным представителем правительства Фатеме Мохаджерани, которая посетила Амани в больнице Тегерана.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали четыре тысячи граждан. Ранен был и посол Ирана Амани. Помимо него были также ранены и другие сотрудники иранской дипломатической миссии.

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      Виктория Кондратьева
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