Постпредство Ливана в ООН указало на одну деталь в ситуации с пейджерами

Постпредство Ливана в ООН: пейджеры были заминированы до попадания в государство

Сдетонировавшие в Ливане пейджеры были заминированы до попадания на территорию государства. На эту деталь указало постоянное представительство Ливана в Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает в соцсети X агентство Франс Пресс.

Постпредство отметило, что, согласно предварительной информации, устройства были профессионально заминированы и взорвались после отправки электронных писем на пейджеры.

Ранее по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана.

Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла счел произошедшее терактом, ведущим к объявлению войны. Он предупредил, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».