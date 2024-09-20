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19:27, 20 сентября 2024Россия

Правительство утвердило список навязывающих деструктивные установки стран

Мишустин утвердил список навязывающих деструктивные установки стран

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, которые навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствующий перечень вошли государства, которые используют деструктивные и неолиберальные идеологические установки — США, Великобритания, Япония, Франция и другие страны.

Из стран Евросоюза в список не вошли Венгрия и Словакия. Турция, являющаяся членом НАТО, также не попала в перечень. Распоряжение правительства вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России остается много союзников даже в недружественных странах. Он также отметил, что у Москвы появляется все больше сторонников во всем мире, особенно в сфере традиционных ценностей.

ЖЗЛ
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