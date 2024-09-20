При ударе по Ливану погибли 20 командиров Хезболлы

Axios: при ударе Израиля по Ливану погибли 20 командиров «Хезболлы»

При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану погибли 20 командиров радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболлы». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

«Высшее командование сил "Радван", примерно 20 командиров, были убиты в ходе удара», — заявил собеседник издания.

По словам автора материала, Израиль пришел к выводу, что не сможет избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном.

20 сентября израильская армия нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В южном пригороде Дахия прогремели три сильных взрыва. Израиль нанес удар вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».

Позже в этот же день сообщалось, что Ливан выпустил более 150 ракет по Израилю. Часть ракет была перехвачена над израильским городом Цфат на севере страны. Воздушная тревога прозвучала в населенных пунктах Галилеи.

