Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 20 сентября 2024Мир

Причину отсрочки поставок США новой техники ВСУ раскрыли

CNN: США объявят о новом пакете помощи ВСУ, но из-за дефицита отсрочат поставки

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Правительство США на следующей неделе объявит о новом пакете помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако поставку техники отсрочат из-за дефицита. Подробности раскрыл телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что новый пакет помощи будет включать в себя системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию и другие боеприпасы. При этом фактическая поставка вооружения будет отсрочена из-за сомнений Пентагона в наличии необходимого количества оружия в запасах США.

Помимо этого, рассматривается вопрос о передаче Украине 10 миллиардов долларов доходов от замороженных в США российских активов.

Ранее стало известно, что Украина начала процесс реструктуризации долгов на 19,7 миллиарда долларов 9 августа 2024 года. До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украине удалось достичь соглашения с кредиторами, а позднее президент Владимир Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу до 1 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о принятом решении по ударам Украины вглубь России

      Гигантский питон проник в дом и стал душить женщину. Она два часа пыталась вырваться, а момент спасения попал на видео

      Секретная служба США признала ошибки во время первого покушения на Трампа

      Стало известно о планах Шольца встретиться с Зеленским

      Причину отсрочки поставок США новой техники ВСУ раскрыли

      Пользу восьмичасового сна опровергли

      Правительство России профинансирует оснащение территориальных органов МЧС России БПЛА

      Условия для оформления двух квартир в семейную ипотеку разъяснили

      Зеленский заявил о подготовке к встречам с Трампом и Харрис

      Двух братьев-подростков заподозрили в избиении россиянина в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше