Причину отсрочки поставок США новой техники ВСУ раскрыли

CNN: США объявят о новом пакете помощи ВСУ, но из-за дефицита отсрочат поставки

Правительство США на следующей неделе объявит о новом пакете помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако поставку техники отсрочат из-за дефицита. Подробности раскрыл телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что новый пакет помощи будет включать в себя системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию и другие боеприпасы. При этом фактическая поставка вооружения будет отсрочена из-за сомнений Пентагона в наличии необходимого количества оружия в запасах США.

Помимо этого, рассматривается вопрос о передаче Украине 10 миллиардов долларов доходов от замороженных в США российских активов.

Ранее стало известно, что Украина начала процесс реструктуризации долгов на 19,7 миллиарда долларов 9 августа 2024 года. До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украине удалось достичь соглашения с кредиторами, а позднее президент Владимир Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу до 1 октября.