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16:23, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

Приемная семья Милохина решила уехать из Анапы после поджога их дома

Приемная семья тиктокера Милохина решила уехать из Анапы после поджога их дома

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Приемный отец известного российского тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что уезжает с женой и тремя детьми из Анапы после поджога их дома. Об этом пишет Mash в Telegram.

Тюленев рассказал, что семья решила переехать из-за угроз неизвестных. По его словам, он с женой и детьми не покидает дом. При этом приемный отец Милохина не уточнил, куда именно семья собирается уехать.

Ранее стало известно, что Милохин отказался возвращаться из Дубая после новостей о поджоге дома приемного отца. Тюленев сообщил, что блогер звонил ему с вопросом о том, как он может помочь отцу, не приезжая в страну. Также приемный отец тиктокера добавил, что поджигателей его дома ищут по записям с камер наблюдения.

В ночь на 15 сентября дом Тюленева попытались сжечь. Во двор дома кинули коктейль Молотова, из-за чего загорелись находящиеся рядом строительные материалы. Пожарные устранили возгорание. Позднее Тюленев обнаружил записку, авторы которой захотели отправить семью Милохина в ад, а самому тиктокеру пожелали отправиться в зону специальной военной операции на Украине. Приемный отец блогера заявил, что в связи со случившимся перевел детей на домашнее обучение.

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