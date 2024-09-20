Приемная семья Милохина решила уехать из Анапы после поджога их дома

Приемная семья тиктокера Милохина решила уехать из Анапы после поджога их дома

Приемный отец известного российского тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что уезжает с женой и тремя детьми из Анапы после поджога их дома. Об этом пишет Mash в Telegram.

Тюленев рассказал, что семья решила переехать из-за угроз неизвестных. По его словам, он с женой и детьми не покидает дом. При этом приемный отец Милохина не уточнил, куда именно семья собирается уехать.

Ранее стало известно, что Милохин отказался возвращаться из Дубая после новостей о поджоге дома приемного отца. Тюленев сообщил, что блогер звонил ему с вопросом о том, как он может помочь отцу, не приезжая в страну. Также приемный отец тиктокера добавил, что поджигателей его дома ищут по записям с камер наблюдения.

В ночь на 15 сентября дом Тюленева попытались сжечь. Во двор дома кинули коктейль Молотова, из-за чего загорелись находящиеся рядом строительные материалы. Пожарные устранили возгорание. Позднее Тюленев обнаружил записку, авторы которой захотели отправить семью Милохина в ад, а самому тиктокеру пожелали отправиться в зону специальной военной операции на Украине. Приемный отец блогера заявил, что в связи со случившимся перевел детей на домашнее обучение.