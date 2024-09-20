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08:13, 20 сентября 2024Экономика

На принадлежащий Ротенбергу стадион в Хельсинки проникли воры

На принадлежащую Тимченко и Ротенбергу арену Helsinki Hall проникли воры

Фото: IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press

В Хельсинки на принадлежащую российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко арену Helsinki Hall проникли воры. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat (HS).

9 сентября стадион отключили от электроэнергии за неуплату счетов — это привело к тому, что некоторые замки, которые питались от электричества, перестали работать. Воры пробрались на крышу, после чего попали в главный зал арены.

«Воры, видимо, воспользовались этим неудачным стечением обстоятельств из-за отключения электроэнергии», — сообщил член правления Helsinki Halli Oy Кай Паананен. На данный момент неизвестно, смогли ли воры что-либо украсть. Полиция Хельсинки расследует инцидент.

Ранее власти Финляндии выделили 200 тысяч евро на конфискацию принадлежащей россиянам спортивной арены Helsinki Hall. Выделенные средства должны пойти на разработку законопроекта, расширяющего возможности и юридические обоснования для конфискации.

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      Артём Верейкин
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