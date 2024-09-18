Финляндия выделила сотни тысяч евро ради отъема у россиян спортивной арены

Финляндия выделила 200 тысяч евро на конфискацию принадлежащей россиянам арены

Власти Финляндии выделили 200 тысяч евро на конфискацию принадлежащей россиянам спортивной арены Helsinki Hall. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

«Правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на конфискацию арены после совещаний по бюджету», — говорится в материале издания.

Выделенные средства должны пойти на разработку законопроекта, расширяющего возможности и юридические обоснования для конфискации объекта россиян, отмечает Helsingin Sanomat.

Ранее министерство юстиции Финляндии одобрило законопроект о запрете на продажу недвижимости гражданам Российской Федерации.