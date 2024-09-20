Раскрыта дата решения вопроса об аресте 20 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный районный суд Москвы 20 сентября рассмотрит ходатайство следователей об аресте более 20 человек, задержанных после стрельбы у офиса компании Wildberries в центре Москвы. Дату раскрыл ТАСС.
Все заседания пройдут в закрытом от СМИ и публики режиме. Это решение приняли для сохранения тайны следствия.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России требует арестовать 27 человек, задержанных за вооруженное нападение на офис Wildberries.
Нападение на головной офис компании произошло утром 18 сентября. По делу допросили 27 человек.