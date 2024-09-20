Россиян напугали воробьи-мутанты

Биолог Глазков: жителей Санкт-Петербурга напугали воробьи-мутанты

Жителей Санкт-Петербурга напугали птицы-мутанты. Биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале предположил, что в российском городе появился белый воробей.

Специалист пояснил, что подобная светлая форма окраса для пернатого крайне редка. При этом этот воробей не альбинос, указал Глазков.

По мнению биолога, его «чистота» — результат мутации в генах. Вероятно, родители воробья белыми не были, допустил эксперт.

«Наш герой среди соплеменников чувствует себя уверенно, в стае его не ущемляют. Однако он привлекает внимание хищников, в том числе и домашних кошек. Поэтому нашему блондину надо быть на чеку», — отметил Глазков.

Другую необычную птицу — тоже белую со светлыми глазами — заметили около метро «Академическая» на севере Петербурга. Это галка, именно для них характерен нежно-голубой цвет глаз, пояснил «Фонтанке» биолог.

Ранее сообщалось, что редкую хищную птицу, кобчика, которая занесена в Красную книгу России, обнаружили в Москве.