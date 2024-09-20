Россиянка описала еду в отеле Турции фразой «сосиски напоминали туалетную бумагу»

Российская туристка отдохнула в турецком Кемере и пожаловалась на плохие условия в местном отеле. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Саша Норд призналась, что ресторан в отеле больше напоминал столовую. «Выбор блюд был достаточным, чтобы не остаться голодным, но по качеству и вкусу еда оставляла желать лучшего, почти все было пресным. Сосиски и колбасы на вкус напоминали туалетную бумагу, поэтому их мы старались избегать», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Кроме того, туристку сильно разочаровали номера в отеле. По ее словам, они были грязными даже после уборки.

«Комнаты явно ветхие: трещины на потолке, сломанные ручки дверей, не закрывающиеся балконные двери, прожженные занавески, застиранное постельное и полотенца с пятнами, оторванные плинтусы и т.д.», — возмутилась автор отзыва.

Еще одним минусом поездки оказалась дорога на пляж, которая пролегала между мусорными баками «с соответствующими запахами».

«Особенно неудобно было ходить вечером, когда приезжали мусоровозы: узкие проходы, под ногами текли реки мусорной жижи, а вокруг — разбитые бутылки и баки», — поделилась Саша Норд.

В августе другая российская туристка отдохнула на популярном курорте Турции — Анталье — и описала поездку фразой «больше никогда не вернусь». По ее словам, номер в отеле был очень маленьким, унитаз был в желтых разводах, а на стене в душе «красовался» длинный волос.