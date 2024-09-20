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11:26, 20 сентября 2024Наука и техника

Российские военные катера получат обновленный «Нарвал»

«Электромашина» оснастит российские военные катера боевыми модулями «Нарвал»

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские военные катера получат обновленные боевые модули «Нарвал» с пулеметами. Специалисты Научно-производственного объединения «Электромашина» завершают работы по вооружению очередного катера, сообщил «Уралвагонзавод» в Telegram.

«В рамках государственного контракта перспективный модуль был разработан по новым техническим требованиям. От базового образца он отличается большим набором функций и улучшенными характеристиками: применен новый прицел (с новыми матрицами с более высоким разрешением), усовершенствован блок управления и модернизирован вычислительный модуль. Кроме того, сам корпус стал более защищенным», — говорится в сообщении.

Боевые модули изготовили в сжатые сроки. Производство вели на серийной и опытной площадке «Электромашины». После отладки и настройки модули установили на военные катера для приемочных испытаний, которые прошли успешно.

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      Даниил Иринин
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