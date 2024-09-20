Секретная служба США признала ошибки во время первого покушения на Трампа

Секретная служба признала ошибки координации во время покушения на Трампа

Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ряд ошибок в коммуникации и координации во время июльского покушения на экс-главу Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказал и.о. службы директора Рональд Роу в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Секретная служба не дала четких указаний или указаний нашим местным партнерам в правоохранительных органах. Были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте», — уточнил он.

Таким образом, по словам Роу, к ответственности будут привлечены сотрудники, допустившие ошибки. Первое покушение на Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля.

Ранее эксперты по безопасности раскритиковали работу Секретной службы США и назвали полным провалом ведомства ситуацию с сентябрьским покушением на бывшего американского президента Дональда Трампа.

При этом после последней попытки покушения экс-глава США похвалил Секретную службу и поблагодарил всю американскую правоохранительную систему за проделанную работу, а также назвал ее превосходной. Он добавил, что «горд быть американцем».

В свою очередь, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что представители Демократической партии превратили Дональда Трампа в мишень, в связи с чем они тоже несут ответственность за попытки покушения на политика.