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21:17, 20 сентября 2024Мир

Секретная служба США признала ошибки во время первого покушения на Трампа

Секретная служба признала ошибки координации во время покушения на Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ряд ошибок в коммуникации и координации во время июльского покушения на экс-главу Штатов Дональда Трампа. Об этом рассказал и.о. службы директора Рональд Роу в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Секретная служба не дала четких указаний или указаний нашим местным партнерам в правоохранительных органах. Были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте», — уточнил он.

Таким образом, по словам Роу, к ответственности будут привлечены сотрудники, допустившие ошибки. Первое покушение на Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля.

Ранее эксперты по безопасности раскритиковали работу Секретной службы США и назвали полным провалом ведомства ситуацию с сентябрьским покушением на бывшего американского президента Дональда Трампа.

При этом после последней попытки покушения экс-глава США похвалил Секретную службу и поблагодарил всю американскую правоохранительную систему за проделанную работу, а также назвал ее превосходной. Он добавил, что «горд быть американцем».

В свою очередь, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что представители Демократической партии превратили Дональда Трампа в мишень, в связи с чем они тоже несут ответственность за попытки покушения на политика.

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      Марина Совина
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