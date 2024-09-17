В США заявили о превращении Трампа в мишень

Конгрессвумен Грин: Дональд Трамп превратился в мишень усилиями демократов

Представители Демократической партии США превратили кандидата в президенты страны Дональда Трампа в мишень, в связи с чем они тоже несут ответственность за попытки покушения на политика. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

«Демократы и их партнеры в основных СМИ несут ответственность за попытки убийства президента Трампа. Они сделали Трампа мишенью, и многие открыто призывают к его убийству», — написала конгрессвумен.

В своем посте она также привела большое количество цитат действующего президента США Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис и многих конгрессменов. Они, в частности, называли Трампа «экзистенциальной угрозой» для страны, демократии и порядка, а некоторые из сенаторов открыто призывали застрелить экс-президента.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, комментируя покушение на экс-президента Дональда Трампа, намекнула на его вину в случившемся. Клинтон раскритиковала утверждение политика о том, что причиной покушения стала риторика Байдена и Харрис, отметив, что Трамп «сам злит людей».

