Спасавшаяся от пожара россиянка выпрыгнула из окна и попала на видео

Жительница Свердловской области выпрыгнула из загоревшейся квартиры и выжила

Жительница села Курьи Свердловской области, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна квартиры на третьем этаже и выжила. Происшествие с россиянкой попало на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном видеоролике видно, как женщина вылезает из загоревшегося жилища и виснет на бельевых веревках. Последние обрываются, и жительница Урала оказывается на газоне. К ней на помощь сразу же спешат люди.

Позже в региональном Минздраве разъяснили, что пострадавшую поместили в реанимационное отделение в больницу в Сухом Логе. Медики оценивают ее состояние как стабильное, предположительно, россиянка сильно надышалась угарным газом.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области женщина попыталась опалить курицу, что привело к взрыву дома и последующему пожару.