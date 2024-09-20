США одобрили законопроект об усилении охраны кандидатов на госдолжности

Конгресс США одобрил законопроект об усилении охраны кандидатов на госдолжности

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об усилении Секретной службой охраны претендентов на госдолжности, включая кандидатов в президенты и вице-президенты. Об этом сообщает РИА Новости.

Законодательная инициатива под названием «Закон об усилении президентской безопасности» была принята всеми 405 членами нижней палаты американского парламента. Новый закон предполагает предоставление кандидатам на вышеупомянутые должности такой же охраны, как и действующим президентам и вице-президентам.

Ранее глава Секретной службы Рональд Роу пожаловался на маленький бюджет ведомства и призвал Конгресс значительно увеличить финансирование.

До этого два бывших агента Секретной службы Кеннет Валентайн и Джеффри Джеймс заявили, что нехватка сотрудников в ведомстве стала причиной провала в обеспечении охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа.