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19:34, 20 сентября 2024Мир

США одобрили законопроект об усилении охраны кандидатов на госдолжности

Конгресс США одобрил законопроект об усилении охраны кандидатов на госдолжности

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об усилении Секретной службой охраны претендентов на госдолжности, включая кандидатов в президенты и вице-президенты. Об этом сообщает РИА Новости.

Законодательная инициатива под названием «Закон об усилении президентской безопасности» была принята всеми 405 членами нижней палаты американского парламента. Новый закон предполагает предоставление кандидатам на вышеупомянутые должности такой же охраны, как и действующим президентам и вице-президентам.

Ранее глава Секретной службы Рональд Роу пожаловался на маленький бюджет ведомства и призвал Конгресс значительно увеличить финансирование.

До этого два бывших агента Секретной службы Кеннет Валентайн и Джеффри Джеймс заявили, что нехватка сотрудников в ведомстве стала причиной провала в обеспечении охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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      Виктория Кондратьева
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