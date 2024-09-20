Стали известны планы по продлению блокировки российских активов в Европе

В Евросоюзе предложили продлить заморозку активов ЦБ РФ на 36 месяцев вместо 6

В Евросоюзе предложили продлить заморозку активов ЦБ РФ на 36 месяцев. Об этом со ссылкой на представителя объединения сообщает ТАСС.

Заблокировать активы на три года вперед в объединении собираются с января 2025 года. Такие планы стали известны по итогам встречи ответственных лиц в Брюсселе.

Идею замораживать российские деньги на долгий срок ранее поддержали большинство стран Евросоюза и ЕК. Эта мера обсуждается, чтобы убедить Вашингтон выделить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Финансировать его планируют за счет прибыли от замороженных российских активов, и в США обеспокоены, что кредит будет слишком рискованным.

В качестве альтернативы по срокам блокировки активов Банка России европейские власти предлагают замораживать их на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев или же увеличить срок действия всех санкций до 36 месяцев. Однако в конечном счете пришли к первому варианту.

Страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине 50 миллиардов долларов еще в июне 2024 года. Кредит необходим для покрытия растущего дефицита бюджета и увеличения расходов на оборону, подчеркивал премьер-министр республики Денис Шмыгаль. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обещал, что часть средств должна будет поступить в следующем году.