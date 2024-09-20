Стали известны подробности крушения переданного Украине F-16

Breaking Defense: крушение F-16 могло произойти из-за обломков сбитой ракеты

Крушение переданного Украине истребителя F-16 28 августа могло быть связано с повреждением от обломков сбитой российской ракеты. Об этом сообщает издание Breaking Defence, ссылаясь на источники в украинской оборонной отрасли.

«Один из сценариев (...) заключается в том, что F-16 непреднамеренно пролетел сквозь облако обломков, образовавшееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из приближающихся российских ракет», — пишет издание.

Эти фрагменты ракеты, как отмечает Breaking Defence, могли привести к повреждению двигателя или других частей самолета. В результате самолет мог развалиться, а пилот — не выжить, не успев катапультироваться.

Как отмечает источник издания, подобным образом Украина ранее потеряла четыре истребителя, но это не привлекало такого внимания, поскольку они не были переданы странами Запада.

Об уничтожении первого американского истребителя F-16 стало известно 28 августа. Как уточнялось, истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

На следующий день депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot.