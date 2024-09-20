ВСУ снова попытались атаковать российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
По их данным, попытка атаки ВСУ объектов на территории региона была пресечена российскими войсками около 15:20 по московскому времени.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 20 сентября, над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников. В министерстве уточнили, что дроны ВСУ сбили средства противовоздушной обороны.