ВСУ снова попытались атаковать российский регион

Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По их данным, попытка атаки ВСУ объектов на территории региона была пресечена российскими войсками около 15:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 20 сентября, над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников. В министерстве уточнили, что дроны ВСУ сбили средства противовоздушной обороны.