Стало известно о планах США объявить о сокращении присутствия в Ираке

Politico: США в скором времени могут объявить о сокращении присутствия в Ираке

Соединенные Штаты рассчитывают на следующей неделе объявить о соглашении с Ираком о сокращении присутствия американского военного контингента в данной стране. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на чиновников из администрации главы США Джо Байдена.

«США рассчитывают объявить на следующей неделе о давно ожидаемом соглашении с Ираком о сокращении присутствия американских войск в стране», — говорится в статье.

Планируется, что 2,5 тысячи американских бойцов покинут Ирак к концу 2026 года. На текущий момент переговоры близки к завершению, пишет издание. При этом, по словам источника из Пентагона, силы США в будущем продолжат наносить удары по террористам в регионе.

Ранее экс-советник Трампа Герберт Макмастер заявил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. По его словам, политик частично ответственен за произошедшее, так как начал вести переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) об условиях вывода войск из Афганистана.

11 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что США наращивают военное присутствие у границ России. По его словам, Вашингтон объясняет это противодействием «российской угрозе» и Китаю.