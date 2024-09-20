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17:36, 20 сентября 2024Россия

Стало известно о приезжавшей к депутату в Госдуму секс-работнице

Shot: в сети распространили видео с секс-работницей и депутатом в Госдуме

В сети распространили видео с секс-работницей и депутатом в одном из кабинетов в Госдуме. По данным Telegram-канала Shot, представительница сферы по оказанию интимных услуг приехала в нижнюю палату российского парламента по заказу.

На кадрах видно, что девушка ублажает мужчину в деловом костюме. Последний похож на 36-летнего депутата-коммуниста Дениса Парфенова.

Shot связался с сотрудниками КПРФ. Те заявили, что с откровенным видео, в котором якобы участвует их коллега, уже ознакомились. Коммунисты подчеркнули, что компрометирующий ролик мог быть сгенерирован нейросетью.

Также изданию удалось узнать больше о возможной партнерше парламентария — ей 25 лет, девушка проживает в Москве и работает индивидуально.

Парфенов ситуацию пока никак не комментировал.

Ранее сообщалось, что депутат Виталий Милонов предложил уголовно наказывать за рекламу вебкам-студий. С этой идеей парламентарий обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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