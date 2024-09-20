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04:58, 20 сентября 2024Экономика

Строительные подрядчики поддержали Wildberries в конфликте с «ВБ Девелопмент»

Строители складов поддержали Wildberries в конфликте с «ВБ Девелопмент»

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Восемь крупнейших строительных компаний из числа подрядчиков по возведению складов и логистических центров Wildberries выступили с открытыми письмами, в которых выражают готовность продолжить строительство и завершить проекты в срок вопреки заявлениям топ-менеджмента «ВБ Девелопмент» (на 100 процентов принадлежит Владиславу Бакальчуку). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

Такие письма подписали генеральные директора «Строй-ЦОР», «Пикстрой», «Стройсоюз», «НСО», «Билдсервис», «Максинженеринггрупп», «Шпунт-Сервис Монтаж» и «Техснабсервис».

Руководители компаний заявили, что не готовы быть инструментом давления на Wildberries со стороны «ВБ Девелопмент». Они добавили, что осознают важность проектов для российской экономики, предпринимателей и потребителей, а также для своих сотрудников и их семей. Поэтому главы подрядных организаций подтвердили готовность продолжить деловые отношения с новой структурой, входящей в состав «РВБ» (юридическое лицо Объединенной компании Wildberries и Russ).

«Наши компании всегда придерживались принципов открытого и честного ведения бизнеса, зарабатывали свою репутацию многие годы и нашли полное понимание со стороны объединённой компании РВБ», — говорится в письме компании «Билдсервис».

Ранее Объединенная компания Wildberries и Russ начала процесс передачи девелоперских проектов, которыми занимались «ВБ Девелопмент», своей дочерней компании для сохранения темпов строительства и возведения логистических объектов в срок. Это произошло из-за того, что «ВБ Девелопмент» не выполняла свои обязательства.

18 сентября у офиса Wildberries рядом с Кремлем произошла стрельба. В результате был задержан и арестован экс-супруг основательницы компании Владислав Бакальчук. Ему предъявили обвинение по четырем уголовным статьям, в том числе по статье 105 УК РФ. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

19 сентября пресс-служба Wildberries сообщила «Ленте.ру», что после нападения в среду, 18 сентября, на офисы в Москве все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты работают штатно. Кроме того, в Wildberries сообщили, что в компании объявлен день траура по жертвам нападения, в результате которого не выжили двое сотрудников охраны. Их родным будет оказана материальная помощь.

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      Марина Совина
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