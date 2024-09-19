В Wildberries рассказали о текущей ситуации в работе компании

Пресс-служба Wildberries: все сервисы и пункты выдачи работают штатно

Пресс-служба Wildberries сообщила «Ленте.ру» о текущей ситуации с рабочими процессами компании. Там рассказали, что после нападения в среду, 18 сентября, на офисы в Москве все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты работают штатно.

«Текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших ПВЗ», — указали в пресс-службе.

Кроме того, в Wildberries сообщили, что в компании объявлен день траура по жертвам нападения, в результате которого не выжили двое сотрудников охраны. Их родным будет оказана материальная помощь. В больницах также остаются раненые сотрудники службы безопасности и полиции.

18 сентября у офиса Wildberries рядом с Кремлем произошла стрельба. В результате был задержан и арестован экс-супруг основательницы компании Владислав Бакальчук. Ему предъявили обвинение по четырем уголовным статьям, в том числе по статье 105 УК РФ. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

