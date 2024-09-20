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08:07, 20 сентября 2024Россия

Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

В Якутии три человека стали жертвами пожара
СюжетПожары в Якутии

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Трое детей стали жертвами пожара в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

ЧП произошло в столице региона Якутске. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. В тушении были задействованы 54 человека и 13 единиц техники.

Детям было от семи месяцев до двух с половиной лет. Специалисты выясняют причину пожара.

В начале сентября аналогичный случай произошел в Подмосковье, где трое детей стали жертвами пожара в деревне Юрцово. Огонь разгорелся в квартире, в которой проживала многодетная семья.

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      Алан Босиков
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