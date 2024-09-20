У некоторых россиян заработал YouTube

«Эксплойт»: YouTube заработал в прежнем режиме у части пользователей из России

Видеохостинг YouTube заработал в прежнем режиме у части пользователей из России. Об этом сообщает «Эксплойт» в Telegram-канале.

«В России заработал YouTube, сообщают пользователи по всему интернету», — говорится в публикации.

О том, что YouTube у некоторых россиян стал работать в прежнем режиме, также заявило издание «Чемпионат». «Как минимум у нескольких сотрудников сервис начал загружаться без какой-либо сторонней помощи», — уточняется в материале.

Ранее стало известно, что операторы связи пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на дискриминацию из-за замедления YouTube в России. В обращении уточнялось, что небольшие региональные операторы массово теряют абонентов, потому что те переключаются на услуги сотовых операторов из-за качества работы видеохостинга.

Перед этим подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в письме, адресованном провайдерам, потребовал прекратить попытки обойти ограничения скорости YouTube. Подлинность документа подтвердили несколько участников рынка.