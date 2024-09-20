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10:18, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube

Провайдеры обратились в ФАС с жалобой на дискриминацию из-за замедления YouTube

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ассоциация «Ростелесеть», в которую входит более 200 региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на дискриминацию из-за замедления видеохостинга YouTube в России. Об этом сообщает РБК.

Провайдеры попросили ФАС возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции» из-за «дискриминационных условий для операторов связи путем неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube». В письме указано, что в последнее время операторы связи столкнулись с неправомерным замедлением сервиса, что спровоцировало увеличение количества жалоб пользователей к интернет-провайдерам.

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Отмечается, что провайдеры столкнулись с ухудшением доступа к сайту видеохостинга, в то время как на сотовых сетях замедление YouTube незначительное. В результате небольшие региональные операторы массово теряют абонентов, потому что те переключаются на услуги сотовых операторов из-за качества работы видеохостинга. По мнению ассоциации, это нарушает правило свободного рынка.

Ранее подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр потребовал прекратить попытки ускорить работу YouTube в России. Письмо с таким призывом было разослано провайдерам.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил россиян о замедлении работы YouTube. Такой шаг направлен против администрации видеохостинга, которая, как подчеркнул парламентарий, безнаказанно нарушает и игнорирует российское законодательство.

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      Евгения Наумова
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