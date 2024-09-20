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18:46, 20 сентября 2024Бывший СССР

Украинский борец с коррупцией пересел с украденного внедорожника на метро

Сотрудника НАБУ Шабунина заметили в метро после скандала с присвоением Nissan
Виталий Шабунин

Виталий Шабунин. Фото: РИА Новости

Сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виталий Шабунин пересел в метро после скандала с присвоением гуманитарного внедорожника для Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает УНИАН в своем Telegram-канале.

Государственное бюро расследований Украины сообщило о ряде уголовных дел в отношении Шабунина. Общественный резонанс вызвал факт присвоения им внедорожника Nissan Pathfinder, который в рамках гуманитарной помощи собирались передать ВСУ.

20 сентября Шабунина заметили в киевском метро, где он не скрывал своего лица. Ряд украинских журналистов полагают, что этим действием он намерен обелить себя после скандала с украденным внедорожником.

Шабунину также предъявлены обвинения в уклонении от мобилизации. По документам он сейчас должен находиться на фронте как военный медик.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины начало расследование хищений во время строительства укрытий в Киевской области. Приблизительная сумма украденного составляет около 20 миллионов гривен (44 миллиона рублей).

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      Сергей Болиев
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