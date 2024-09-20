Репке заявил, что уничтожение Leopard 2 в Курской области вызывает недоумение

Уничтожение переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) танка Leopard 2 в Курской области вызывает недоумение. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в связи с этим возникают вопросы к командованию ВСУ. «Не понимаю. И большинство украинских солдат, с которыми я разговаривал в Донбассе, тоже», — прокомментировал журналист.

Ранее стало известно, что украинское командование бросило танки Leopard на прорыв в Курской области.

В августе депутат бундестага Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать немецкие танки, включая Leopard 2, на территории России. Он пояснил, что передача Киеву оружия означает, что он может распоряжаться им по своему усмотрению.