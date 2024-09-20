Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:06, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

В Британии испугались «возможности» Путина взорвать миллионы iPhone по всему миру

Daily Mail: Путин может заставить взорваться миллионы iPhone

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Директор Института исследований кризисов в Оксфорде Марк Алмонд высказал предположение, что операция Израиля по подрыву пейджеров в Ливане может стать новой формой ведения войн. Свою точку зрения он обрисовал в британской Daily Mail.

Оценивая внезапность операции, эксперт назвал одновременный вывод из строя многих бойцов движения «Хезболла» «Перл-Харбором XXI века». Он указал, что в мировой истории не было случаев, когда какая-либо страна длительное время монопольно обладала новой военной технологией.

«Сколько времени пройдет, прежде чем президент России Владимир Путин или руководитель Китая Си Цзиньпин придумают, как заставить миллионы iPhone по всему миру сгореть в карманах их врагов?» — задался Алмонд вопросом.

17 сентября по всему Ливану массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана.

Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла счел произошедшее терактом, ведущим к объявлению войны. Он предупредил, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну как так, Илон? Разве так делается?» Кадыров пожаловался, что Маск отключил его пулеметный Cybertruck

      Украинский пленный рассказал об издевательствах ВСУ над мобилизованными из тюрем

      В США шериф застрелил судью в собственном кабинете

      В Британии испугались «возможности» Путина взорвать миллионы iPhone по всему миру

      Алаудинов раскрыл подробности вторжения ВСУ в Курскую область

      В США заявили об отправке нелегалов на военную базу Гуантанамо на Кубе

      На Западе заявили об экономическом апокалипсисе в Германии

      Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиоигры

      Командир «Вагнера» стал советником президента африканской страны

      Женщинам раскрыли способы избавиться от сухости во влагалище

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше