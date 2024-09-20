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14:04, 20 сентября 2024Силовые структуры

В Госдуме отреагировали на угрозы отрезать язык российской учительнице

Хинштейн: доведшему учительницу до госпитализации челябинцу грозит до 5 лет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Жителю Челябинска, который довел учительницу школы до госпитализации, может грозить до пяти лет заключения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об угрозе жизни, максимальное наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Однако, по словам депутата, в действиях задержанного могут найти мотивы национальной ненависти — в таком случае его могут осудить на срок до пяти лет.

О задержании челябинца стало известно ранее 20 сентября. Сообщалось, что он пришел в образовательное учреждение Металлургического района города, представился отцом одного из учеников и начал угрожать насилием учительнице, оскорбляя ее. Мужчина назвал педагога расисткой из-за того, что она попросила его сына разговаривать на русском языке, и пообещал отрезать ей язык. После случившегося состояние здоровья женщины ухудшилось, ее госпитализировали.

Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете России.

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      Илона Палей
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