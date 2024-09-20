Гемпель: говоря о Крыме, Сикорский действует в интересах Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о необходимости передать Крым под мандат ООН, действует в интересах Украины, чтобы снова сделать шумиху вокруг крымского вопроса. Об этом в разговоре с «Абзацем» заявил председатель региональной немецкой национально-культурной автономии Республики Крым Юрий Гемпель.

В ответ он предложил провести референдум по отторжению части территорий Польши в состав Российской Федерации. «Когда-то все-таки Российская империя распространялась [на земли] вплоть до Варшавы. Народ придет на избирательные участки и отдаст свои голоса. Я думаю, такое заявление не понравится Сикорскому», — сказал Гемпель.

В четверг, 19 сентября, Сикорский на встрече в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для «подготовки честного референдума» о статусе полуострова. По его мнению, эту процедуру можно отложить на 20 лет.