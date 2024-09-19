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15:43, 19 сентября 2024Мир

В Польше придумали, как решить вопрос о принадлежности Крыма. Полуостров хотят передать под мандат ООН

Глава МИД Польши предложил передачу Крыма под мандат ООН

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече в формате YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для «подготовки честного референдума» о статусе полуострова. По его мнению, эту процедуру можно отложить на 20 лет.

Глава МИД Польши отметил важность Крыма для России

Сикорский подчеркнул, что Крым символически важен для России и президента страны Владимира Путина, а также имеет стратегическую ценность для Украины.

«Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное», — предложил глава МИД Польши и добавил, что эту процедуру можно отложить на 20 лет.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мандатом ООН называют долгосрочную международную миссию, санкционированную Генеральной Ассамблеей ООН или Советом Безопасности ООН. Такие мандаты обычно связаны с миротворческими операциями.

В России неоднократно высказывались о принадлежности Крыма

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление польской стороны. По его словам, подобный сценарий невозможен, так как в СБ ООН у России есть право вето. Кроме того, принадлежность Крыма закреплена в Конституции России, добавил Климов.

В начале сентября Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил, что руководитель СССР Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР. «Границы союзных республик нарезались достаточно произвольно, исходя из "пролетарской необходимости". Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими (...) В 1954 году Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — отметил он.

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До этого глава государства говорил, что статус Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей как регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах.

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      Варвара Кошечкина
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