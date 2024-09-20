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15:19, 20 сентября 2024Экономика

В Москве увидели Деда Мороза

В Москве заметили мужчину в костюме Деда Мороза на скутере

Жители московского района Ясенево увидели мужчину в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

На кадрах, снятых из окна одной из квартир, мужчина в новогоднем костюме едет на скутере. Традиционный костюм дополнен мигающими вставками. «Теперь лето точно все», — прокомментировали журналисты.

Столичный сентябрь отметился летней погодой с аномально высокой для этого месяца температурой. В отдельные дни дневная температура достигала плюс 26 градусов, в городе был введен режим чрезвычайной пожарной опасности.

Согласно прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, резкое понижение температуры в столице ожидается в воскресенье, 22 сентября: днем в столице столбики термометров будут держаться на отметках плюс 11-16 градусов.

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      Мария Черкасова
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