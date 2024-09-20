В музее Петербурга показали подаренные Шойгу наградные пистолеты Пригожина

В Петербурге показали наградные пистолеты Пригожина, два из них подарил Шойгу

В военно-историческом музее артиллерии на Кронверкской набережной в Санкт-Петербурге выставили три наградных пистолета Евгения Пригожина. Об этом сообщает 78.ru.

Два из трех пистолетов, по данным издания, Пригожину подарил секретарь Совбеза и экс-министр обороны России Сергей Шойгу. Пистолеты Beretta и Glock Шойгу подарил Пригожину в 2015 и 2018 годах, еще один пистолет достался экс-главе ЧВК «Вагнер» от президента Судана.

Выставка оружия в музее приурочена ко Дню Оружейника, который отмечался в России 19 сентября. Оружие, выставленное там, передали музею управлением Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области в 2024 году.

В октябре 2023 года сообщалось, что Павел Пригожин, сын бывшего главы ЧВК «Вагнер», сдал наградное оружие бизнесмена в полицию. Наследник Пригожина захотел сдать на хранение в правоохранительные органы три пистолета.

Самолет Пригожина, который следовал из Москвы в Петербург, через два месяца после мятежа основателя «Вагнера» разбился — это произошло в августе 2023 года. Бизнесмен, который вместе с ключевым командиром ЧВК Дмитрием Уткиным находился на борту, не выжил.