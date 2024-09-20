В ООН прокомментировали удар Израиля по Ливану

Тюрк: подрыв пейджеров в Ливане нарушил международное гуманитарное право

Удар Израиля по Ливану, в ходе которого были подорваны пейджеры, является нарушением гуманитарного права. Так инцидент прокомментировал верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк, его слова приводит РИА Новости.

«Одновременные удары по тысячам людей, будь то гражданские или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и, в соответствующих случаях, международное гуманитарное право», — сказал Тюрк.

Он отметил, что без уверенности в соблюдении гуманитарного права предпринимать какие-либо действия не стоит.

20 сентября израильская армия нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В южном пригороде Дахия прогремели три сильных взрыва. Израиль нанес удар вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».

Позже в этот же день сообщалось, что Ливан выпустил более 150 ракет по Израилю. Часть ракет была перехвачена над израильским городом Цфат на севере страны. Воздушная тревога прозвучала в населенных пунктах Галилеи.