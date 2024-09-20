В России автомобиль сбил трех человек

В Кемеровской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

В Кемеровской области автомобиль сбил трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Кузбасса в Telegram-канале.

Авария с участием пешеходов и Toyota Noah произошла в Кемерове на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Люди переходили дорогу на разрешающий сигнал — пострадала 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 28 лет и 31 года.

После случившегося начата проверка. Неизвестно, кто управлял автомобилем в момент ДТП. «Подъезжая к пешеходному переходу необходимо заблаговременно снижать скорость, чтобы иметь возможность вовремя остановить автомобиль и уступить дорогу пешеходу», — напомнили в ГИБДД.

20 сентября крупное ДТП также произошло на западе Москвы. На Мичуринском проспекте столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего три человека пострадали, еще трое — не выжили. Виновник аварии, предварительно, скрылся.