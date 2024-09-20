В России представители теробороны пожаловались на отсутствие выплат

Представители теробороны в Белгородской области заявили, что не получили деньги

Представители теробороны одного из поселков Белгородской области пожаловались, что не получили деньги за несколько месяцев работы. Об этом сообщил сайт «Страсти».

Уточняется, что в тероборону добровольно входят люди с невоенными профессиями. Они ежедневно помогают эвакуировать жителей, привозят им продукты и обезвреживают беспилотники. За это им должны платить 150 рублей в час, но за апрель, июль и август выплат нет.

«Мы не заключали договор. Писали согласие о том, что решили охранять свое поселение как тероборона. Однако глава поселения начал нам палки в колеса вставлять и не подписывать бумаги. Хотя он был с нами в теробороне и пулеметчиком, и снайпером, кем только не просился. Но потом мы его за это уволили», — рассказал представитель теробороны.

Он добавил, что глава поселения платит теробороне не из своего кармана — им платит государство.

В августе президент России Владимир Путин потребовал немедленно решить вопрос с финансированием территориальной обороны в граничащих с Украиной регионах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что в регионе сформированы два полка, в составе которых около 6000 человек, и сейчас они выполняют задачи абсолютно бесплатно.